Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден зізнався, що ледь не заснув під час дебатів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден зізнався, що ледь не заснув під час дебатів
Байден визнав, що дебати проти Трампа пройшли не найкращим чином
фото: Reuters

Байден заявив, що закордонні поїздки вплинули на його стан під час дебатів

Президент США Джо Байден визнав, що його виступ під час президентських дебатів із Дональдом Трампом минулого четверга був не найкращим, пояснивши це зміною часових поясів після закордонних поїздок. Про це пише Reuters.

Виступаючи на передвиборчому заході в Макліні, штат Вірджинія, Байден визнав, що дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, його конкурента від Республіканської партії, пройшли не дуже добре.

«Я провів не найкращий вечір. Справа в тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати світом кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення», – сказав він.

Як пише Reuters, минулого місяця Байден відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту Великої Сімки в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бараком Обамою перед поверненням до Вашингтона наступного дня. Потім він провів шість днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.

Офіційні особи Білого дому звинувачують у провальних дебатах застуду президента. Водночас під час збору коштів у вівторок Байден не згадав про хворобу.

До того ж, нове опитування Reuters/Ipsos показало, що кожен третій демократ вважає, що після дебатів Байден повинен зняти свою кандидатуру, але жоден відомий демократ не впорається у протистоянні з Трампом краще за Байдена.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

До слова, депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден вибори у США дебати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки що США ведуть себе як соціальна країна, а її адміністрація робить все, щоб потрафити соціальним вимогам виборців напередодні виборів
Якщо поглянути на бюджет США, то стане очевидним – країна не готується до війни
24 червня, 09:09
Байден та Зеленський мають різні думки щодо атак на Росію американською зброєю
Пріоритети США та України розходяться? New York Times розповіла, чого хоче Байден
4 червня, 09:56
Таку пропозицію Макрон зробив Байдену під час нещодавньої розмови
Politico: Макрон запропонував відправити інструкторів в Україну: якою була реакція Байдена
7 червня, 12:13
Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають пропозицію створити спецфонд на $50 млрд
Байден і Макрон підтримали передачу Україні прибутків від активів РФ
9 червня, 22:15
Ліндсі Грем зауважив, що у разі перемоги Києва, критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною і Заходом
На кону мінеральні активи: сенатор Грем пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
10 червня, 08:56
Американський лідер зазначив, що він – «президент, але я також і батько»
Байден відреагував на вирок для сина: «Я президент, але також і батько»
11 червня, 22:40
З 2016 року жінкам у США дозволили служити в армії на будь-якій посаді
США можуть запровадити обов'язковий призов для жінок
20 червня, 05:58
США вивели всіх своїх інструкторів з України до початку повномасштабного вторгнення
США можуть відправити військових підрядників до України – CNN
25 червня, 21:20
Китай виявив, що військові літаки США літали над Південно-Китайським морем
Китай виявив прилад-шпигун у Південно-Китайському морі
27 червня, 09:13

Політика

Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN
Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
ISW проаналізував візит Орбана в Україну
ISW проаналізував візит Орбана в Україну
Байден зізнався, що ледь не заснув під час дебатів
Байден зізнався, що ледь не заснув під час дебатів
Путін прибув до Казахстану: мета візиту
Путін прибув до Казахстану: мета візиту
Президент Фінляндії розповів, хто може завершити війну в Україні одним дзвінком
Президент Фінляндії розповів, хто може завершити війну в Україні одним дзвінком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Новий болгарський патріарх визнав: так звана УПЦ насправді є Московською церквою (фото)
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
13K
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
12K
Сійярто телефонував Лаврову, поки Орбан був у Києві
8277
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України

Новини

Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Вчора, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua