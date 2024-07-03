Байден зізнався, що ледь не заснув під час дебатів

Байден заявив, що закордонні поїздки вплинули на його стан під час дебатів

Президент США Джо Байден визнав, що його виступ під час президентських дебатів із Дональдом Трампом минулого четверга був не найкращим, пояснивши це зміною часових поясів після закордонних поїздок. Про це пише Reuters.

Виступаючи на передвиборчому заході в Макліні, штат Вірджинія, Байден визнав, що дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, його конкурента від Республіканської партії, пройшли не дуже добре.

«Я провів не найкращий вечір. Справа в тому, що я зробив дурницю. Я вирішив подорожувати світом кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені. Це не виправдання, це пояснення», – сказав він.

Як пише Reuters, минулого місяця Байден відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту Великої Сімки в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бараком Обамою перед поверненням до Вашингтона наступного дня. Потім він провів шість днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.

Офіційні особи Білого дому звинувачують у провальних дебатах застуду президента. Водночас під час збору коштів у вівторок Байден не згадав про хворобу.

До того ж, нове опитування Reuters/Ipsos показало, що кожен третій демократ вважає, що після дебатів Байден повинен зняти свою кандидатуру, але жоден відомий демократ не впорається у протистоянні з Трампом краще за Байдена.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Як повідомлялося, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

До слова, депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк.