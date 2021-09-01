Новини 1 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини першого вересня

Зустріч Байдена і Зеленського

Президент США Джозеф Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Нагадаємо, зустріч президентів України та США у Білому домі має розпочатися близько 21:00 за київським часом.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

День знань

У День знань політики пообіцяли українцям модернізацію шкіл, побажали підкорити чергові вершини і не втрачати оптимізму – канікули не за горами. «Главком» зібрав найпопулярніші привітання.

В Україну прибувають паломники-хасиди

В аеропорту «Бориспіль» понад 120 правоохоронців забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час прильоту паломників-хасидів на територію України. Поліцейські проводять комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав відсвяткували юдейський Новий рік у безпеці. У той же час міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю вважає, що ситуація з поїздками до Умані залишається дуже тривожною. Як відомо, через побоювання, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження, хасиди почали з’їжджатись до Умані за місяць до Рош га-Шану.

Таліби призначили главу уряду Афганістану

Радикальний рух «Талібан» призначив нового главу уряду Афганістану. За словами Анамулла Самангані, члена комісії з культури талібів, афганський уряд очолить лідер угруповання Хайбатулла Ахундзада. Напередодні «Талібан» майже сформував уряд в Афганістані.

Ввечері 30 серпня американські військові покинули країну, а бойовики заявили про повне «звільнення» Афганістану.

Долар продовжить укріплення

Аналітики прогнозують ослаблення гривні у вересні. Курс буде коливатися, згідно з прогнозами, від 26,7 – 27,2 гривень/долар. До слова, з початку серпня українці купили валюти на $45 млн. Опитані «Главкомом» економісти та фінансисти пояснили, чому тренд на зміцнення не є ситуативним.

У Києві заборонили реконструкцію історичних будівель

Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Перелік об’єктів, які підпадають під рішення Київради, буде розширюватися. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.

Рекордні продажі автомобілів. Найпопулярніші – Renault

В Україні оживає попит на нові автомобілі. В серпні українці купили з салону 8,5 тисяч машин. Це рекордний показник за останні вісім років. Тобто, після початку російської агресії настільки вдалого серпня у українських дилерів ще не було.

Тим часом британські експерти з Scrap Car Comparcion провели дослідження, у якому стверджують, що Україна – одна з найгірших країн світу для володіння авто.