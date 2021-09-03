Новини 3 вересня за хвилину

«Главком» зібрав головні новини 3 вересня

Україна зібрала рекордний урожай зерна

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України. У той же час уряд вважає встановити рекорд помогла розширена програма державної підтримки агросектору. Лідером із намолоту зерна є Одещина із показником понад 4,1 млн тонн. 3 млн тонн зерна кожна намолотили в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях, повідомив очільник Мінагропродовольства Роман Лещенко.

У той же час на Черкащині зібрали 2 млн тон ранніх зернових та зернобобових. Це у 2,5 раза більше, ніж посушливого минулого року. Станом на 20 серпня сільгоспвиробники 12 областей завершили збирання ранніх зернових та зернобобових.

Нагадаємо, На Вінниччині місцеві аграрії висіяли величезний державний герб, зробили заміри та зафіксували рекорд.

Литва посварилася з Китаєм через Тайвань і відкликала посла

МЗС Литви заявило про відкликання свого посла у Китаї. Раніше держава прийняла рішення дозволити Тайваню, на керівництво яким претендує комуністичний уряд КНР, відкрити своє представництво у Вільнюсі. У відповідь Китай відкликав свого посла в Литві та закликав керівництво країни «негайно виправити своє неправильне рішення». Також китайські очільники попередили Литву про неминучі політичні наслідки. Нагадаємо, раніше Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав військових «не боятися смерті й готуватися до перемог». Тим часом в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів, особливо до азійських країн. Так, за період січень–липень 2021 року Китай експортував українських товарів на $2,4 млрд.

В Україні зростає рівень офіційної зайнятості українців

Починаючи з 2020 року, в Україні зростає рівень офіційної зайнятості українців та зменшується кількість випадків травматизму на робочих місцях. Про це повідомив т.в.о. голови Держпраці Віталій Сажієнко. За першу половину 2021 року Держпраці присвятила інформаційній роботі з роботодавцями. В результаті цієї роботи було офіційно працевлаштовано 129,6 тис. осіб. На виконання приписів Держпраці заборгованість виплачена 42,9 тис. працівникам на суму 393 млн грн.

Проте через відсутність справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій. Експерти пояснили, чому пенсії можуть стати мізерними і як цьому запобігти. Тим часом у рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі п’ять кроків підвищення пенсій.

«Талібан» назвав свого головного партнера

Радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером. Про це розповів представник організації Забіулла Муджахід. Представник «Талібану» також позитивно відгукнувся про економічний проєкт Китаю «Один пояс, один шлях», зазначивши, що таким чином Пекін відроджує «древній Шовковий шлях». Раніше таліби пообіцяли США підтримувати добрі дипломатичні відносини. До слова, за інформацією Daily Mail після 20 років вигнання в Афганістан повернувся помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена.