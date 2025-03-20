Каллас відкинула ідею про окремого представника ЄС на мирних переговорах

Кая Каллас сказала, що налагодження відносин з Києвом входить до її компетенції, а висування нової фігури не буде корисним

Ідею представити спецпредставника ЄС, щоб посилити європейський вплив на мирних переговорах, висунув президент Фінляндії

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас відхилила ідею про призначення спеціального представника, який представлятиме блок на переговорах про мир в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

На закритій зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі Кая Каллас сказала, що налагодження відносин з Києвом входить до її компетенції, а висування нової фігури не буде корисним.

Ідею представити спеціального представника ЄС і переговорну групу, щоб посилити європейський вплив на мирних переговорах, висунув президент Фінляндії Александр Стубб. Його підтримав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Такі пропозиції прозвучали в лютому, після того як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців. Те саме сказав спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. За його словами, Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ і Україною, але її інтереси врахують.

Нагадаємо, пропозиція верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас виділити €40 млрд військової допомоги Україні означає подвоєння європейської підтримки, якої у 2024 році було надано на близько €20 млрд. Вона також заявила, що члени Європейського Союзу мають збільшити оборонні витрати, щоб бути готовими до потенційної війни з Росією.

Так, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала активувати положення про надзвичайний стан, аби дозволити європейським країнам збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що запровадження надзвичайного стану, запропоноване фон дер Ляєн під час закритої зустрічі з лідерами Євросоюзу напередодні, дозволило б державам-членам суттєво збільшити витрати на оборону, не порушуючи бюджетні правила ЄС.

До слова, Україна навесні отримає 2 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України у розмірі близько 2 млрд євро.