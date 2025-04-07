Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay
Голова ЄЦБ підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів
фото з відкритих джерел

Лагард заявила про це на тлі ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала звільнитись від платіжних систем США та китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Today.

Лагард заявила, що Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету, назвавши це «маршем до незалежності».

Повністю об’єднаний ринок капіталу, додала вона, може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції – з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро на рік.

Голова ЄЦБ підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

«Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція», – заявила Лагард.

Її коментарі прозвучали на тлі ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам – допомогти заощаджувати ефективніше.

Проте створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними проблемами. Серед них:

  • Нижчі комісії обміну в Європі ускладнюють досягнення рентабельності.
  • Для створення інфраструктури, яка буде конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції.
  • Переконання банків підтримати нову систему.
  • Технічна складність, особливо щодо безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності.
  • Управління та координація, оскільки держави-члени та інституції повинні узгодити виконання та нагляд.

Нагадаємо, Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард розкритикувала анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи для всього світу. 

Читайте також:

Теги: Європа MasterCard Visa

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Парижі відбувся саміт Коаліції охочих, організований президентом Франції Емманюелем Макроном
Саміт у Парижі. Європа окреслила червоні лінії для Москви
29 березня, 10:52
Країни Балтії щосили підтримують Україну у війні з Росією, однак і самі тим часом залежні від військової допомоги США
Країни Балтії та США: шпагат між Трампом і Україною
13 березня, 15:00
Банки виявились не готовими до ініціатив Євросоюзу
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
10 березня, 08:58
Зеленський вважає зустріч у Джидді позитивною та однією з найкращих за останні місяці
Зеленський підтвердив, що на зустрічі у Саудівській Аравії порушували питання територій
14 березня, 20:04
Капус назвав це рішення «величезним подарунком ворогам Америки»
Президент Радіо Свобода прокоментував новину про скасування гранту
16 березня, 01:02
Відмова стала б серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО
Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі
19 березня, 06:46
Багато європейських лідерів нервують через те, що Білий дім може вирішити швидко скоротити розгортання своїх військових
Заміна США в НАТО. Країни Європи почали розробляти план – FT
21 березня, 10:33
На саміті обговорювалися «військові та оперативні» плани щодо підтримки будь-якого припинення вогню і миру в Україні, «чи то на землі, чи то у повітрі, чи то на морі»
Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів
27 березня, 16:40
Європейський центробанк проведе конкурс щодо дизайну банкнот
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
Сьогодні, 13:58

Політика

Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
Європа пропонує США «тарифи нуль за нуль» для промислових товарів
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay
ЄС хоче відмовитися від американських Visa і Mastercard, PayPal та Alipay
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу
ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph
Спартц пропонує українцям змиритися з втратою територій – The Telegraph

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 квітня 2025
43K
ЗСУ відповіли Росії за удар по Кривому Рогу (відео)
39K
Колумбійська штурмова рота знищує спецназ КНДР на Курщині
36K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
33K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню

Новини

«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Сьогодні, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Вчора, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua