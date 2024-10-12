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Трамп стрімко випереджає Гарріс у передвиборчій кампанії – The Hill

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Трамп стрімко випереджає Гарріс у передвиборчій кампанії – The Hill
Гарріс випереджає Трампа
фото з відкритих джерел

Шанси Трампа на перемогу зростають, перевага Гарріс майже зникла

Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення у Білий дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником. Про це пише The Hill. 

«Щоб було зрозуміло, Гарріс цілком може стати наступним президентом. Але невелика перевага, яку вона отримала після потужного запуску своєї кандидатури, включно з успішним Національним з’їздом Демократичної партії та потужними дебатами проти Трампа минулого місяця, майже зникла», – пише видання.

Результати опитування, проведеного на замовлення The Hill, станом на п’ятницю вдень показують, що Трамп лідирує у п’яти із семи хитких штатів, які, як вважається, мають ключове значення для визначення переможця. Ще на початку жовтня перевагу мала Гарріс – вона лідирувала у 4 штатах із 7.

На цій підставі, з урахуванням усіх інших штатів, The ​​Hill наразі оцінює шанси на перемогу Камали Гарріс у 51%, хоча ще наприкінці вересня шанси були 56%.

Видання попереджає, що ці зміни у рейтингах не обов’язково означають реальне зниження шансів демократки на перемогу, адже розрив між кандидатами від початку був не надто великий. 

«Зміни на один-два відсотки можуть бути статистичним «шумом» , а не реальним доказом руху», – йдеться у публікації.

До слова, раніше стало відомо, що кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в опитуваннях із незначними трьома відсотками – 46% проти 43%. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Нагадаємо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він повинен отримати «100% голосів євреїв». Відповідна заява американського експрезидента пролунала в роковини нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. 

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Теги: вибори Ізраїль Дональд Трамп партії ХАМАС Камала Гарріс

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