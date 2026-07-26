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Путін може перевірити рішучість нового уряду Британії – розвідка

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Путін може перевірити рішучість нового уряду Британії – розвідка
Путін готує випробування для нового прем'єра Британії
фото: EPA

Кремль хоче скористатися політичними змінами у Великій Британії

Росія може найближчими місяцями вдатися до дій, які стануть випробуванням для нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема та його уряду. Таку оцінку, посилаючись на джерела в розвідці, оприлюднило британське видання Daily Mail, повідомляє «Главком».

За даними співрозмовників видання, Кремль може скористатися зміною британського уряду, а також тим, що увага президента США Дональда Трампа наразі прикута до ситуації навколо Ірану. Одне з джерел стверджує, що в розвідувальних колах існує переконання: Володимир Путін може готувати певну форму прямого протистояння з НАТО вже протягом найближчих двох місяців.

Як зазначає видання, Москва вже змінює маршрути так званого тіньового флоту. Після того як у червні британські морські піхотинці перехопили один із нафтових танкерів, судна почали прямувати до Атлантики через води на північ від Шетландських островів, оминаючи Ла-Манш. Крім того, невдовзі після вступу Бернема на посаду російський фрегат провів навчання зі стрільбою бойовими снарядами приблизно за 46 миль на південь від Плімута.

Джерела також пов'язують можливу ескалацію з розчаруванням Путіна перебігом війни проти України. На їхню думку, якщо Росії не вдасться змінити ситуацію на фронті, Кремль може спробувати посилити тиск на країни НАТО та перевірити рішучість нового британського керівництва.

Окремо видання звертає увагу на погрози Ірану атакувати британські військові бази після того, як Лондон дозволив США використовувати окремі об'єкти для операцій оборонного характеру. За інформацією Daily Mail, через ці ризики британські спецслужби посилили заходи безпеки.

Раніше новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що країна готова цілодобово реагувати на повітряні та ракетні загрози. «Росія не повинна сумніватися у рішучості цього уряду і цього прем'єр-міністра протистояти російській агресії – не лише в Україні, а й будь-якій агресії проти Британії та наших союзників», – наголосив він.

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Лідери домовилися найближчим часом провести особисту зустріч, під час якої обговорять подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції. Також Бернем запевнив, що підтримка України з боку Лондона залишатиметься незмінною.

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Теги: розвідка путін Велика Британія британська розвідка Енді Бернем

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