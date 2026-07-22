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Туск анонсував у Польщі мегапроєкт залізниці за €140 млрд

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Туск анонсував у Польщі мегапроєкт залізниці за €140 млрд
Туск анонсував найшвидшу залізницю в Європі за €140 мільярдів
фото: Paweł Supernak/PAP

У Польщі збудують майже 5 тисяч кілометрів нових колій, щоб створити найшвидшу залізничну мережу в Європі

Глава польського уряду Дональд Туск оголосив про початок реалізації масштабного проєкту «Інтегрованої залізничної мережі» (ZSK). Чиновник вважає, що Польща достойна найсучаснішої та найшвидшої залізничної інфраструктури на континенті. Як пише «Главком» , про це прем'єр-міністр заявив під час пресконференції на вокзалі «Варшава-Західна», повідомляє видання RMF 24.

Йдеться про проєкт Інтегрованої залізничної мережі (Zintegrowana Sieć Kolejowa, ZSK), який передбачає будівництво нових високошвидкісних магістралей, модернізацію існуючої інфраструктури та створення сучасної транспортної системи по всій країні. За словами Туска, буде збудовано 2,7 тис. кілометрів високошвидкісних залізничних ліній, ще понад 2 тис. кілометрів нових звичайних маршрутів, а також модернізацію пройдуть 5,6 тис. кілометрів наявної залізничної мережі. Загалом план охоплює понад 10 тисяч кілометрів нових і оновлених колій.

Високошвидкісні потяги, за задумом уряду, зможуть розвивати швидкість до 350 км/год, що зробить польську мережу однією з найшвидших у Європі.

«Будуємо найсучаснішу мережу залізниць у Європі, і в цьому немає жодного перебільшення», – заявив Дональд Туск.

Прем'єр наголосив, що після реалізації проєкту кожен повіт Польщі буде інтегрований до мережі міжміського залізничного сполучення. Так, очікується, що з Варшави можна буде дістатися до всіх найбільших агломерацій приблизно за 100 хвилин, а подорожі із заходу на схід країни або з півночі на південь триватимуть не більше трьох годин.

Туск також заявив, що уряд прагне зробити залізницю основним видом транспорту для більшості громадян.

«Ми доб'ємося того, щоб подорож залізницею стала найулюбленішим способом пересування для поляків. Коли ми завершимо цей великий проєкт, залізниця перевозитииме майже 800 мільйонів пасажирів на рік», - заявив Туск.

За словами польського прем'єра, країна хоче забезпечити рівень транспортної інфраструктури, який нині мають держави зі світовим лідерством у сфері швидкісних перевезень.

«Поляки заслуговують на те, щоб мати змогу пересуватися так, як це роблять японці чи китайці», - зазначив він.

Очікується, що реалізація Інтегрованої залізничної мережі розрахована на період до 2050–2060 років. Загальна вартість програми становить близько 610 млрд злотих (приблизно 140,9 млрд євро). Із цієї суми 410 млрд злотих планують спрямувати на будівництво нових залізничних ліній, ще 200 млрд злотих – на модернізацію існуючої інфраструктури. Про це повідомляло Міністерство інфраструктури Польщі.

Проєкт ZSK є складовою державної транспортної стратегії Польщі та пов'язаний із розвитком нового транспортного вузла Port Polska (оновленого проєкту Центрального комунікаційного порту), який має об'єднати швидкісну залізницю, авіаційне та автомобільне сполучення в єдину систему.

До речі, польська залізниця PKP Intercity планує запустити щоденний пасажирський поїзд між Варшавою та Києвом, який курсуватиме через Люблін, Хелм і прикордонний пункт «Дорогуськ». Якщо транспортний регулятор схвалить заявку, перші рейси нового маршруту розпочнуться 13 грудня 2026 року.

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Теги: Польща залізниця Дональд Туск подорож

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