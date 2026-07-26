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Одне з міст Польщі ухвалило резолюцію на підтримку українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Одне з міст Польщі ухвалило резолюцію на підтримку українців
Міськрада Сопота закликала польський уряд не використовувати історичне минуле для розпалювання ненависті між Києвом і Варшавою
фото: Петро Адамик/Facebook (ілюстративне)

Місцева влада закликала свій уряд боротися з ксенофобією, дезінформацією та антиукраїнськими настроями

Міська рада польського міста Сопот ухвалила резолюцію, у якій висловила занепокоєння через зростання антиукраїнських настроїв та мови ворожнечі. Місцеві депутати закликали центральну владу Польщі невідкладно вжити заходів для протидії дезінформації, яка провокує агресію щодо українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Esopot.

У резолюції, ухваленій 23 липня, зазначається, що після повномасштабного вторгнення в Україну мешканці Сопота виявляли емпатію та підтримку українцям, які були змушені тікати від війни. Водночас міськрада вважає, що нинішні прояви ворожості значною мірою є наслідком навмисної дезінформації, яка поширюється в інтернеті та медіа.

Окремо автори резолюції звернули увагу на ситуацію в місцевих школах. За їхніми даними, українські діти становлять 17% усіх учнів. Міськрада наголосила, що молоде покоління має навчатися у безпечному середовищі, вільному від упереджень та мови ворожнечі.

Сопотська міська рада звернулася до всіх політичних сил Польщв із закликом не розпалювати ворожнечу, а сприяти пом’якшенню суспільних настроїв.

«Ми із занепокоєнням відзначаємо, що заради короткочасних оплесків та виграшів в опитуваннях деякі політики вирішують шкодити польсько-українським відносинам, що є недалекоглядним кроком, який надзвичайно шкодить національним інтересам Польщі. Ми згадуємо слова Єжи Ґедройця: «Немає вільної Польщі без вільної України», – йдеться в документі.

Резолюція містить дві ключові вимоги до центрального уряду:

  • провести загальнонаціональну соціальну кампанію на основі достовірних даних Головного статистичного управління Польщі. Йдеться про поширення інформації щодо фактичної економічної активності українців у країні та їхнього внеску в економіку, зокрема через сплату податків;
  • рішуче протидіяти ксенофобським та націоналістичним наративам. У міськраді наголосили, що такі настрої часто інспіруються або посилюються зовнішніми ворожими центрами впливу, які прагнуть дестабілізувати Польщу.

Сопот закликав не використовувати історичне минуле для розпалювання ненависті.

«Ми усвідомлюємо складну та трагічну історію наших народів, яка в минулому була джерелом страждань. Сьогодні цей болісний досвід часто цинічно експлуатується популістами та зовнішніми, ворожими центрами впливу для зведення нових стін ненависті. Саме через це складне минуле ми повинні приділяти виняткову увагу примиренню та зміцненню польсько-української дружби», – йдеться в документі.

Міськрада наголосила, що історична пам’ять не може використовуватися для руйнування союзу, який гарантує безпеку Польщі. На тлі російської агресії єдиним раціональним шляхом для забезпечення безпеки країни місцеві депутати назвали боротьбу зі спільним ворогом, який прагне дестабілізувати Європу.

У резолюції також наголошується, що Сопот залишатиметься відкритим і безпечним містом для всіх мешканців незалежно від їхньої національності, походження чи мови.

Нагадаємо, Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті. 

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Раніше Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.

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Теги: Польща Україна ксенофобія

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