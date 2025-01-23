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Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою: є постраждалі (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою: є постраждалі (оновлено)
У Запоріжжі пролунали вибухи
Запорізька ОВА

Загроза ударів балістичними ракетами триває

У ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 04:11 містяни почули серію гучних вибухів. Тоді Федоров зазначив, що мінімум чотири вибухи пролунало у Запоріжжі. 

За попередньою інформацією, є постраждалі. Також відомо, що люди перебувають під завалами.

Федоров повідомив, що всі екстрені служби вже прямують на допомогу.

Оновлено станом на 04:38

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що серед постраждалих, чотири співробітники ДСНС. Їх госпіталізували.

Медики надають всю необхідну допомогу.

Оновлено станом на 05:00

Внаслідок ракетної атаки у Запоріжжі постраждали десятеро людей. Пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

Оновлено станом на 05:09

Кількість постраждалих зросла до 16 людей.

Оновлено станом на 05:49

П'ять людей у важкому стані після ракетної атаки РФ. Постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків.

Стан ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед них двоє співробітників ДСНС. Інші після допомогти лікарів  будуть на амбулаторному лікуванні.

Серед постраждалих через удар росіян двомісячна дитина. Її щойно доставили до лікарні

Нагадаємо, 18 січня, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа балістична ракета влучила у підприємство, вибухова хвиля завдала значних руйнувань.

За словами голови Запорізької ОВА, через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських окупантів на Київ і Запоріжжя та показав відео наслідків ворожого удару. Як наголосив президент, «усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари».

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Теги: Запоріжжя Іван Федоров росіяни уламки ракет ракетна атака

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