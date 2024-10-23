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Зеленський обговорив з представниками громадянського суспільства план перемоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський обговорив з представниками громадянського суспільства план перемоги
Як повідомлялося, очільник України доручив своїй команді підготувати внутрішній план перемоги
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент та представники громадянського суспільства детально обговорили план перемоги та потребу в об’єднанні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками з українського громадянського суспільства. Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

«Сьогодні була зустріч із представниками нашого українського громадянського суспільства. Багато було організацій – зовнішня політика, розвиток оборонної сфери, правозахист, захист свободи. Зокрема, був і Максим Буткевич – український правозахисник і воїн, якого нам нещодавно вдалося звільнити з російського полону», – сказав він.

За словами Зеленського, під час зустрічі детально обговорили план перемоги та потребу в об’єднанні – у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильнішою.

«Ми розраховуємо на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення України в НАТО. А також щодо розвитку нашої системи оборони. Треба більш активно закликати партнерів до рішучості в оборонній співпраці. І також маємо разом працювати над кроками, які дадуть Україні змогу швидше відновитись після цієї війни», – додав президент.

Нагадаємо, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

Як повідомлялося, однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій план перемоги. Однак план перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.

До слова, Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги України.

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Теги: Володимир Зеленський президент

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