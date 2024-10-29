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Визначено кращого голкіпера світу: на якому місці Андрій Лунін

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Визначено кращого голкіпера світу: на якому місці Андрій Лунін
Лунін потрапив у трійку найкращих голкіперів світу
фото з відкритих джерел

Еміліано Мартінеса визнали найкращим воротарем світу

Воротаря «Астон Вілли» і збірної Аргентини Еміліано Мартінеса визнали найкращим голкіпером світу у 2024 році. Трапилось це під час церемонії «Золотий м'яч-2024».

Другу позицію посів Унаї Сімон, який виграв Євро-2024 і захищає ворота «Атлетік Більбао» та збірної Іспанії. Український голкіпер Андрій Лунін опинився на третій позиції серед найкращих воротарів світу.

Четверте місце зайняв Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ», збірна Італії), а на п'ятій позиції розташувався Майк Меньян («Мілан», збірна Франції).

Інші позиції рейтингу:

  • Янн Зоммер («Інтер»)
  • Гіоргі Мамардашвілі («Валенсія», збірна Грузії)
  • Діогу Кошта («Порту», збірна Португалії)
  • Ронвен Вільямс («Мамелоді Сандаунз», збірна ПАР)
  • Грегор Кобель («Боруссія» Дортмунд, збірна Швейцарії).

Минулого сезону Лунін провів 31 матч за «Реал» у всіх турнірах.

Додамо, що володарем «Золотого м'яча» 2024 року та найкращим футболістом світу став гравець «Манчестер Сіті» Родріго Ернандес Касканте, відомий як Родрі.

До слова, раніше фанати були впевнені в тому, що саме Вінісіус Жуніор, нападник «Реала», забере заповітну нагороду додому.

Нагадаємо, 26 жовтня відбулося очікуване класико між мадридським «Реалом» та «Барселоною». Матч виявився напруженим, обидві команди продемонстрували високу майстерність, але результат визначили кілька ключових моментів. Мадридський клуб на своєму полі нічого не зміг протиставити команді із Барселони та програв з рахунком 0-4.

Раніше Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» зіграли внічию в центральному матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1.

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Теги: Манчестер фанати Інтер Андрій Лунін Родріґо Порту Родрі Джанлуїджі Доннарумма

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