Саакашвілі обіцяє з'явитися завтра на допит

Саакашвілі запевняє, що не має наміру ховатися від правоохоронців

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі перебуває в наметі під Верховною Радою та не має наміру ховатися від правоохоронців. Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж. «Він зараз у наметі під Радою, поруч зі мною», - сказала вона. З її



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Фото: Укрінформ Михайло Саакашвілі на мітингу біля Верховної Ради

Саакашвілі запевняє, що не має наміру ховатися від правоохоронців

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі перебуває в наметі під Верховною Радою та не має наміру ховатися від правоохоронців. Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

«Він зараз у наметі під Радою, поруч зі мною», - сказала вона.

З її слів, Саакашвілі не має наміру ховатися від правоохоронців і завтра планує добровільно з'явитися на допит.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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