Віцепрем'єрка Стефанішина озвучила підсумки зустрічі із представниками НАТО

Спільним завданням України і НАТО є деескалація на українсько-російському кордоні, наголосила Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла у Twitter про підсумки зустрічі із представниками Північноатлантичного альянсу.

За її словами, спільним завданням України і НАТО є деескалація на українсько-російському кордоні.

«Ціна за подальшу агресію має бути надзвичайно високою. У к

омісії Україна-НАТО наголосили, що на столі має бути комплексний пакет стримування, включаючи болючі санкції», – зазначила Стефанішина.

Під час зустрічі вона поінформувала партнерів по НАТО про напружену безпекову ситуацію. Нагадаємо, у Брюсселі у понеділок, 10 січня, почалося засідання комісії Україна-НАТО.

До слова, США вказали на нездійсненні вимоги РФ.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков під час брифінгу після перемовин у Женеві знову заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну.

Як відомо, 10 січня у Женеві завершилися переговори США і Росії: зустріч тривала майже вісім годин.

Російську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Варто вказати, що сьогодні в Європі розпочався ключовий дипломатичний тиждень.

Така активна дипломатична діяльність викликана оприлюдненням МЗС Росії проєктів договорів про безпеку зі США та НАТО. 15 грудня Москва передала їх на розгляд американським представникам. Насправді, можна казати, що йдеться про ультиматум з боку Росії. Адже в згаданих проєктах, зокрема, говориться про заборону на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення їхньої військової співпраці зі США та іншими членами альянсу.

Сьогодні Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо членства України.

9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, у Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.