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Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга

Ірина Бура
glavcom.ua
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Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга
Поліціянти встановлюють всі обставини події, після чого їй нададуть правову кваліфікацію
фото: поліція Одещини

Підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом

У Подільському районі Одеської області загинув 12-річний хлопчик. Він отримав удар струмом на залізничній станції. Про повідомила поліція Одещини.

Подія сталась 11 січня, близько восьмої години вечора на одній із залізничних станцій. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.

Попередньо поліція встановила, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом.

Він помер по дорозі в лікарню.

Поліціянти встановлюють всі обставини події, після чого їй нададуть правову кваліфікацію.

Нашадаємо, у Тернопільській області 10-річного хлопчика вбило електричним струмом від несправного електричного дриля. Бабуся хлопця намагалася допомогти онуку, однак медики швидкої констатували смерть неповнолітнього.

А у Львові 11-річна дівчинка піднялась на вагон поїзда та отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом. Як встановили правоохоронці, неповнолітня львів’янка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі. Коли дівчинка піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла та впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала швидку допомогу.

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Теги: Одещина смерть потяг поліція дитина

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Суспільство

Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга
Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга
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