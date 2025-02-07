Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США
Трамп підписав санкційний указ через розслідування суду про американців та їх союзників
фото з відкритих джерел

Україна переконана, що Міжнародний кримінальний суд продовжить роботу після американських обмежень

Україна продовжить працювати з Міжнародним кримінальним судом, щоб справи про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців просувалися. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За словами речника, Україна переконана, що Міжнародний кримінальний суд продовжить роботу після запровадження президентом США санкцій. Посадовець зазначив, що відносини США і Міжнародного кримінального суду «мають довгу історію».

«Ми переконані, що Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати важливі функції у кейсі України, а саме притягнення російських злочинців до відповідальності. Я думаю, що американські рішення не пов’язані з українським контекстом, і ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості і правосуддя для жертв російської агресії», – сказав речник МЗС.

Тихий зазначив, що Міжнародний кримінальний суд є важливим інструментом у досягненні цілей України.

«Ми також переконані, що потрібно більше ордерів на арешт від Міжнародного кримінального суду у справах проти російських злочинців, проти тих, хто вчиняє страти українських військовополонених, займається депортацією дітей, вчиняє воєнні злочини, обстрілює цивільних людей. Багато роботи попереду, ми переконані, що ця робота триватиме», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників.

Як повідомлялося,  указ американського президента передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

До слова, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц раніше пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду.

Читайте також:

Теги: Міжнародний кримінальний суд МЗС суд санкції США Дональд Трамп окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск повинен скоротити склад уряду США
Трамп розповів про повноваження Маска
3 лютого, 22:04
Момент вибуху в Липецькій області
У Липецькій області наробила збитків ракета, якою росіяни атакували Україну
2 лютого, 18:25
Суддю з Вінниччини відсторонено від здійснення правосуддя: причина
Суддю з Вінниччини відсторонено від здійснення правосуддя: причина
30 сiчня, 11:02
Чому Україна програє боротьбу за пам'ять про жертв нацизму у Німеччині?
Чому Україна програє історичну баталію у Німеччині
29 сiчня, 15:52
Колумбія залежить від США, адже майже 30% експорту зав'язані на американський ринок
Трамп і Латинська Америка. Нові виклики
28 сiчня, 20:20
Мар'ян Заблоцький відвідав кубинського найманця
Кубинський найманець, що воював за РФ, захоплюється українським меню у полоні
27 сiчня, 12:59
Головні новини ночі проти 27 січня
Попередні результати виборів у Білорусі, між США та Колумбією назріває конфлікт: головне за ніч
27 сiчня, 05:58
Триває 1061-й день повномасштабної війни
Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState
19 сiчня, 10:11
Джо Байден нав намір зустрітись в Римі з президентом Італії та Папою Римським Франциском
Байден скасував візит до Італії через стихійне лихо в Лос-Анджелесі
9 сiчня, 07:54

Політика

Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США
Україна співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом попри санкції США
Міністр оборони отримав нових заступників
Міністр оборони отримав нових заступників
Зеленський звільнив Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки
Зеленський звільнив Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки
Експосол України в Білорусі звільнився з дипломатичної служби
Експосол України в Білорусі звільнився з дипломатичної служби
У Черкасах депутати проігнорували сесію облради. Голова ОВА оголосив про її недієздатність
У Черкасах депутати проігнорували сесію облради. Голова ОВА оголосив про її недієздатність
«Поїхали за власний кошт». Стефанчук відреагував на відрядження нардепів до США
«Поїхали за власний кошт». Стефанчук відреагував на відрядження нардепів до США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
35K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
19K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
16K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
14K
Прогноз магнітних бур на 7-9 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua