«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпаді-2024

Призер прокоментував свою перемогу, наголосивши, що увесь час прагнув саме цього від моменту

Хижняк не стримував сліз під час церемонії нагородження

Український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. У фінальному поєдинку він переміг свого суперника та приніс Україні чергову перемогу. Після перемоги Хижняк поділився своїми емоціями з виданням «Суспільне. Спорт».

Він наголосив, що ця медаль була його головною метою після здобуття срібла на Олімпіаді в Токіо. Боксер висловив вдячність Богу, ЗСУ, батькові, дружині, родині та всім українцям за підтримку.

«Безмежна радість Богу за цю нагороду. Медаль, заради якої я жив до цих Олімпійських ігор. Дякую Богу за те, що я олімпійський чемпіон. Безмежна вдячність нашим військовим за те, що ціною власного життя захищають мир та спокій в моїй країні. Хотів би подякувати своєму батькові, що допоміг дійти до цієї золотої медалі. Це наша нагорода разом. Вдячний своїй дружині, що вірила в мене і ані на секунду не сумнівалася, що в нас все вийде. Дякую своїй родині, своєму місту, українцям та всьому світу, що мене підтримував», – сказав Хижняк.

Хижняк зізнався, що ця перемога відкриває нові можливості в його кар'єрі, як у професійному, так і в аматорському боксі. Проте найближчим часом він планує повернутися додому та провести час з родиною.

«І коли підіймався прапор України, то дякував Богу, що на найвищих змаганнях підіймався прапор, лунав гімн, дуже багато людей його співали. Для мене це було дуже цінно, і було важко сльози стримати. Відчував кожною клітинкою тіла, ці емоції проходили через мене», – зізнався олімпійський чемпіон.

Чемпіон також розповів про свої відчуття під час церемонії нагородження. Він згадував весь свій шлях до перемоги та був переповнений емоціями, коли лунав гімн України та підіймався прапор.

Нагадаємо, Хижняк є срібним призером Олімпіади в Токіо. Тоді у 2021 році українець повністю перегравав у фіналі суперника з Бразилії Єбера Соузу. Після двох раундів вів у рахунку – всі судді віддавали йому перевагу. Побіг полтавець добивати бразильця і в третьому раунді. І наразився на один несильний, але нокаутуючий удар зліва. На секунду Хижняк впав, швидко підвівся, але рефері не дозволив продовжити бій.

Варто зазначити, що наставники Олександра протягом того бою намагалися докричатися до нашого боксера, щоб він заспокоївся і працював у рингу з холодною головою.

Як повідомлялося, Ярослава Магучіх 4 серпня, стала олімпійською чемпіонкою , а бронзу здобула Ірина Геращенко.

Фехтувальниця Ольга Харлана здобула для України першу нагороду Олімпійських Ігор у Парижі. У поєдинку за третє місце українка перемогла представницю Південної Кореї Себін Чої.

Олімпіада-2024. Медальний залік