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Нідерланди незабаром передадуть Україні три пускові установки Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нідерланди незабаром передадуть Україні три пускові установки Patriot
Нідерланди оголосили про намір передати Patriot Україні наприкінці травня
фото з відкритих джерел

Нідерланди намагаються знайти інші деталі, необхідні для запуску всієї батареї Patriot

Нідерланди скоро передадуть три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс в інтерв'ю Delfi.

За словами посадовця, Нідерланди намагаються знайти інші деталі, необхідні для запуску всієї батареї.

«Я можу говорити лише про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і незабаром поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, необхідні для укомплектування системи. І є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні. Вони роблять усе можливе. Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему», – зазначив він.

Міністр наголосив, що партнери України не завжди прозорі у своїх діях, адже не хочуть інформувати РФ. Водночас на думку Брекельманса, необхідно бути креативними і робити все можливе, щоб все ж таки надати якомога більше інформації.

«Але, звичайно, нам завжди потрібно балансувати між цим і тим фактом, що нам також необхідно захищати свій повітряний простір, і для цього нам теж потрібні системи Patriot», – додав глава Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, про намір передати Patriot Україні Нідерланди оголосили наприкінці травня. У нідерландському Міноборони запевняли, що країна має «основні компоненти» системи, а решту деталей мали поставити інші держави.

У червні Кайса Оллонгрен, яка на той момент обіймала посаду міністра оборони, заявила, що Нідерланди знайшли країну для сприяння у постачанні. Планувалося передати Україні радар і щонайменше три пускові установки.

Однак тепер Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що «союзник не виконав раніше взяте зобов'язання» щодо постачання. В оборонному відомстві не уточнили, про яку саме країну йдеться.

Чинний міністр оборони Рубен Брекельманс додав, що наразі  інші країни все ще шукають інші компоненти для завершення системи. Переговори тривають із кількома партнерами.

До слова, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс висловив сумніви щодо ймовірності завершення війни Росії проти України до 2025 року.

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Теги: системи ППО Patriot Нідерланди зброя озброєння

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