Новий навчальний рік під час війни. Зеленський показав щемливі кадри

Зеленський подякував усім, хто зробив можливим цей навчальний рік для України

«Усі наші школи та вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, – це докази стійкості нашого народу та сили України»

У понеділок 2 вересня розпочався новий навчальний рік для українських дітей. Президент Володимир Зеленський нагадав, завдяки кому це стало можливим.

«Сьогодні Україна розпочинає новий навчальний рік. Попри війну, попри всі виклики. Сьогодні для мільйонів наших українських дітей, сімей, вчителів один із найголовніших днів року», – наголосив глава держави.

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Зеленський подякував усім, хто зробив можливим цей навчальний рік для України фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський подякував усім, хто зробив можливим цей навчальний рік для України: вчителям, які працюють у нашій державі, і кожному, хто захищає наші міста і села.

«Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, – це докази стійкості нашого народу та сили України», – підкреслив президент.

Раніше Зеленський наголосив, що там, де це можливо, діти цього року мають піти в школу офлайн. Усі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити, адже в пріоритеті – збереження нормальної освіти в Україні.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки пропонує присвятити перший урок в новому навчальному році темі вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також у школах дисципліна «Захист України» буде викладатися по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму.

Як повідомлялося, уряд затвердив три варіанти облаштування наземних укриттів для шкіл.

До слова, уряд затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти, йдеться про 10–12 роки навчання.