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Трамп зібрався піти працювати у McDonald's

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп зібрався піти працювати у McDonald's
Трамп хоче смажити картоплю у популярній мережі швидкого харчування
фото із відкритих джерел

Трамп збирається тимчасово перекваліфікуватися на співробітника McDonald's

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що хоче спробувати попрацювати у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. За його словами, він збирається включити півгодинну зміну в ресторані до свого графіку наступного тижня.

«Думаю, що загляну в McDonald's наступного тижня, можливо, і не тут (у Пенсільванії, – «Главком»). Я прийду в McDonald's і спробую близько пів години посмажити картоплю фрі. Хочу дізнатися, яке це», – пояснив  він. Так він прокоментував роботу свого опонента від демократів Камали Гарріс у McDonald's. Її соратник і кандидат у віце-президенти США від демократів Тім Уолц розповідав, що вона працювала в цьому закладі коли була студенткою. Трамп вважає цю історію вигаданою.

До слова, колишній президент США та кандидат на виборах 2024 року від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не збирається балотуватися на пост президента у 2028 році, якщо зазнає поразки у листопаді.

Нагадаємо, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів». 

 

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Теги: харчування президент Дональд Трамп

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