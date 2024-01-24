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Білий дім прокоментував падіння літака Іл-76

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім прокоментував падіння літака Іл-76
24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76
фото із соцмереж

США не можуть підтвердити, що на борту літака були українські полонені

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував падіння літака Іл-76 у Білгородській області Росії та заявив, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити чи перебували українські військовополонені на борту. Про це Кірбі сказав на брифінгу.

«Ми бачили повідомлення, але не можемо підтвердити їх», – відповів представник Білого дому на прохання прокоментувати заяви російської сторони, що Україна збила військово-транспортний літак, який перевозив українських військовополонених.

Кірбі також підкреслив, що Сполучені Штати, зі свого боку, роблять все можливе для того, щоб мати більше інформації, пов’язаної з падінням російського літака.

Колишній спеціальний радник у справах Росії при Сухопутних військах США в Європі Марк Войджер у коментарі Sky News зазначив, що «малоймовірно», що на борту російського Іл-76 були українські військовополонені.

Він додав, що інформація про падіння літака, яка нині з'являється, «уривчаста».

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.  Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.

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Теги: розвідка США літак

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