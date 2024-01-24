Білий дім прокоментував падіння літака Іл-76

США не можуть підтвердити, що на борту літака були українські полонені

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував падіння літака Іл-76 у Білгородській області Росії та заявив, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити чи перебували українські військовополонені на борту. Про це Кірбі сказав на брифінгу.

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«Ми бачили повідомлення, але не можемо підтвердити їх», – відповів представник Білого дому на прохання прокоментувати заяви російської сторони, що Україна збила військово-транспортний літак, який перевозив українських військовополонених.

Кірбі також підкреслив, що Сполучені Штати, зі свого боку, роблять все можливе для того, щоб мати більше інформації, пов’язаної з падінням російського літака.

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Колишній спеціальний радник у справах Росії при Сухопутних військах США в Європі Марк Войджер у коментарі Sky News зазначив, що «малоймовірно», що на борту російського Іл-76 були українські військовополонені.

Він додав, що інформація про падіння літака, яка нині з'являється, «уривчаста».

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін.

Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

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Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на сьогодні, 24 січня, обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав сьогодні на Білгородщині.