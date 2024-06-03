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У Росії сталася масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Росії сталася масштабна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами
Загоряння сталося на покрівлі будівлі
фото з соцмереж

Площа пожежі склала 4,5 тис. кв. м

У Новосибірську сталася пожежа на складі, де перебувають ємності з паливно-мастильними матеріалами. Про це повідомляє російське МНС.

Загоряння сталося на покрівлі будівлі. Площа пожежі становила 4,5 тис. кв. м.

На місці працюють 55 фахівців і 16 одиниць техніки. Ранг пожежі з другого номера підвищено до третього.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів.

Як повідомлялося, у Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано. Про це повідомляє Telegram-канал 112. Як зазначається, загасити склад поки що не вдається. Вогонь швидко поширюється, палають уже чотири вагони. Ситуація ускладнюється тим, що склад частково стоїть на мосту та підібратися до нього непросто.

Раніше повідомлялося, що у Москві, Росія, почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м.

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Теги: пожежа росія

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