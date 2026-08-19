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Хорватія затримала українця у справі про підрив «Північних потоків»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Хорватія затримала українця у справі про підрив «Північних потоків»
Фігуранта справи підриву «Північних потоків» затримали після двох невдалих спроб
фото: Reuters

Чоловік уже двічі уникнув видачі Німеччині, а одного разу повернувся до України за незвичайних обставин

Правоохоронці Хорватії затримали громадянина України, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Раніше чоловікові двічі вдалося уникнути передачі Німеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Генеральної прокуратури ФРН, яку цитує Der Spiegel.

За даними джерел видання у службах безпеки, йдеться про українського водолаза на ім'я Володимир. Його заарештували рано-вранці у хорватському курортному місті Пула.

Як з'ясували журналісти, затриманий уже двічі уникав передачі німецьким правоохоронним органам. Улітку 2024 року чоловік перебував у Польщі. Коли його спробували затримати на підставі європейського ордера на арешт, він терміново виїхав до України. За інформацією Der Spiegel, кордон підозрюваний перетнув на автомобілі українського військового аташе у Варшаві.

Згодом Володимир повернувся до Польщі, де у вересні 2025 року його все ж затримали місцеві правоохоронці. Однак польський суд офіційно відмовив Німеччині в екстрадиції українця.

Суд вважав газопроводи «законною військовою ціллю». Після відмови у видачі Німеччині чоловіка звільнили з-під варти. За версією слідчих Федеральної прокуратури Німеччини, до масштабної диверсії могли бути причетні декілька цивільних водолазів та українських військовослужбовців.

Слідство вважає, що група орендувала вітрильну яхту в німецькому місті Варнемюнде. Після виходу в Балтійське море учасники групи нібито встановили вибухові пристрої на глибоководних магістралях.

Нагадаємо, вибухи на трьох із чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися 26 вересня 2022 року в міжнародних водах Балтійського моря поблизу данського острова Борнгольм. Унаслідок вибухів труби було зруйновано.

Розслідування обставин підриву розпочали одразу декілька європейських країн. Німецьке розслідування залишається основним у встановленні конкретних виконавців диверсії.

Одним із ключових фігурантів справи вважають Сергія Кузнєцова. У Німеччині вже завершили основне розслідування та видали ордери на арешт сімох підозрюваних у справі про підрив газопроводів.

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Теги: Хорватія Північний потік-2 Північний потік

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