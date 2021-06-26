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    В Одесі з суду утік підозрюваний

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    36-річний громадянин України Руслан Миколенко тік з-під конвою в одеському суді - В Одесі з суду утік підозрюваний
    36-річний громадянин України Руслан Миколенко тік з-під конвою в одеському суді
    фото: od.npu.gov.ua

    Прикмети Руслана Миколенка 1985 року народження: зріст 180-185 см, міцної статури, волосся темне, очі карі.

    36-річний громадянин України Руслан Миколенко у п'ятницю, 25 червня 2021 року, втік з-під конвою в одеському суді.

    Національна поліція відразу оголосила його в розшук.

    Прикмети: зріст 180-185 см, міцної статури, волосся темне, очі карі.

    Для затримання правопорушника в дію введена поліцейська операція «Сирена».

    Миколенко підозрюється у скоєнні майнового злочину.

    «Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, зателефонувати до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за номером (048) 722 45 42 або на спецлінію «102», - зазначають правоохоронці.

    Як розповідав «Главком», у березні закарпатський активіст Павло Павлов отримав 6 років за ДТП і втік із залу суду.

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    Теги: Національна поліція України суд Одеса розшук
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    В Одесі з суду утік підозрюваний