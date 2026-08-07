Україна оновила температурні рекорди: де зафіксували аномальну спеку
Денні максимуми в окремих регіонах перевищили попередні історичні показники більш ніж на чотири градуси
Аномальна спека продовжує встановлювати температурні рекорди в Україні. 6 серпня в низці областей денні максимуми знову перевищили попередні історичні значення для цієї дати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.
За даними метеорологічних станцій, 6 серпня попередні температурні рекорди були перевищені на 0,7–4,3°C. Найвищу температуру серед міст, зазначених на карті Укргідрометцентру, зафіксували у Києві та Рівному – +39,0°C.
Температурні рекорди 6 серпня зафіксували:
- Київ – +39,0°C;
- Рівне – +39,0°C;
- Миколаїв – +38,8°C;
- Луцьк – +38,6°C;
- Ужгород – +38,4°C;
- Житомир – +38,3°C;
- Чернігів – +38,2°C;
- Тернопіль – +37,8°C;
- Івано-Франківськ – +37,8°C;
- Вінниця – +37,6°C;
- Хмельницький – +35,7°C;
- Львів – +37,3°C;
- Чернівці – +37,3°C.
Нова хвиля рекордів стала продовженням аномально спекотного періоду, який встановився в Україні на початку серпня. Температурні максимуми фіксувалися в різних частинах країни кілька днів поспіль.
Нагадаємо, що рекордна спека в Україні триває вже кілька днів. Протягом 3-5 серпня метеостанції також фіксували перевищення історичних максимумів. Зокрема, 5 серпня у Луцьку температура сягнула +39,0°C, перевищивши попередній рекорд для цієї дати +33,4°C, який тримався з 1963 року.
Того ж дня у Маневичах зафіксували +38,8°C – це стало новим абсолютним максимумом за весь період спостережень. У Ковелі температура сягнула +38,6°C, повторивши абсолютний рекорд.
На Житомирщині 5 серпня температура повітря у Житомирі піднялася до +36,6°C, у Звягелі – до +36,8°C, у Коростені – до +36,4°C, в Овручі – до +35,9°C, а в Олевську – до +37,5°C. Ці показники перевищили попередні максимуми для цієї дати за період спостережень із 1945 року.
Рекорди також фіксували на заході країни. У Львові 5 серпня температура сягнула +37,1°C проти попередніх +31,9°C у 1963 році. В Ужгороді повітря прогрілося до +37,8°C, в Івано-Франківську – до +37,0°C, у Тернополі – до +36,9°C, а в Чернівцях – до +36,7°C.
Раніше, Український гідрометеорологічний центр попередив, що 7 серпня у більшості областей країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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