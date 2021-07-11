Вчителька з Одещини здавала ЗНО разом із учнями

Цьогоріч участь у зовнішньому незалежному оцінюванні могли взяти вчителі

Вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу, що на Одещині, набрала на ЗНО максимальні 200 балів.

Олена Білан єдина в Ізмаїлі наважилася взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Вчительку нагородили грамотою за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання юного покоління, забезпечення високого рівня якості та результативності освіти, високий рівень власних знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті, і підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.

Адже учениця Олени Білан Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.

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