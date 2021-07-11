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    Вчителька з Одещини здавала ЗНО разом із учнями

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    Результат вчительки достойних поваги - Вчителька з Одещини здавала ЗНО разом із учнями
    Результат вчительки достойних поваги

    Цьогоріч участь у зовнішньому незалежному оцінюванні могли взяти вчителі

    Вчителька біології Олена Білан з Ізмаїлу, що на Одещині, набрала на ЗНО максимальні 200 балів.

    Олена Білан єдина в Ізмаїлі наважилася взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

    Вчительку нагородили грамотою за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання юного покоління, забезпечення високого рівня якості та результативності освіти, високий рівень власних знань і яскравий приклад для учнів, показаний на власному результаті, і підготовку випускниці, яка отримала найкращий результат.

    Адже учениця Олени Білан Лія Меламед у ЗНО з біології також отримала максимальний бал.

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    Теги: ЗНО-2021 навчання
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    Вчителька з Одещини здавала ЗНО разом із учнями