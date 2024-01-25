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Зеленський провів телефонну розмову із Президенткою Словенії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський провів телефонну розмову із Президенткою Словенії
Президент акцентував, що Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів в Україні
фото: Офіс президента України

Президент розповів колезі про актуальні оборонні потреби України та подякував за надану оборонну й гуманітарну підтримку

Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

Президент привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН. Він сподівається, що словенська делегація матиме сильний голос на підтримку України.

Також очільники двох держав обговорили співпрацю в межах Української формули миру: «Вдячний за участь словенського представника у 4-й зустрічі на рівні радників у Давосі, також запросив Словенію бути серед учасників першого Глобального саміту миру».

До слова, Володимир Зеленський відзначив приєднання Словенії до вільнюської декларації G7, було обговорено початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації.

«Розповів колезі про актуальні оборонні потреби України та подякував за надану оборонну й гуманітарну підтримку», – акцентував президент. Як відомо, Словенія взяла участь у створенні реабілітаційних центрів у Харкові й на Житомирщині, а також у реконструкції лікарні в Ізюмі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили подальшу оборонну співпрацю. 

Зокрема, під час розмови йшлося про посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки. Президент Зеленський подякував Шольцу за збільшення оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення Німеччини про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41. 

Стало відомо, що Польща виділила Україні новий оборонний пакет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Теги: Словенія переговори гуманітарна допомога

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