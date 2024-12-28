Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: справа знову затягується

Суд відклав подальше проведення дебатів на 10 січня

У Воловецькому районному суді Закарпатської області розпочались фінальні дебати у резонансній справі щодо зґвалтування неповнолітньої дівчини, проте справа знову затягується. Про це повідомили в юридичній компанії «Міллер», адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Зазначається, що 26 та 27 грудня у дебатах представляли свої позиції прокурори, представники потерпілої, захисники та двоє з обвинувачених щодо суті справи та можливого покарання. Проте захист і обвинувачені знову намагалися затягнути справу.

Зокрема, 26 грудня суд розглядав безпідставний та нічим невмотивований відвід головуючому у справі та обґрунтовано відмовив у його задоволенні. 27 грудня перед початком розгляду з'ясувалося, що мати одного з обвинувачених, яка є його законним представником у справі, потрапила до лікарні. Проте жодних доказів про це захист не надав.

«Уже під час судового засідання, мати двох інших обвинувачених повідомила, що їй стало зле, внаслідок чого не змогла виступити та попросила перенести слухання. Через ці обставини суд відклав подальше проведення дебатів на 10.01.2025. На цьому засіданні виступатиме останній обвинувачений, законні представники, сторони обміняються репліками, а обвинувачені матимуть останнє слово. Після цього суд має видалитися до нарадчої для прийняття фінального рішення у справі», – йдеться в повідомленні.

злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Учні 10 класу ввечері прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців, адже до цього була з ними у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та спідню білизну.

Весь процес сексуального насилля один з обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області. Коли справа викликала загальноукраїнський резонанс, за неї взялися адвокати, які висловили готовність представляти інтереси дівчинки в суді й подали апеляційну скаргу на вирок суду.

Нагадаємо, 16 березня цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Їм призначено покарання – п'ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн.

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа перебуває на розгляді апеляційного суду.