Справа про сексуальне насильство: Трамп програв апеляцію

Обраний президент США програв апеляцію щодо звинувачень у сексуальному насильстві

Федеральний апеляційний суд США підтримав висновок присяжних у цивільній справі про те, що Дональд Трамп вчинив сексуальне насильство над журналісткою Джин Керролл, яке відбулося у роздягальні універмагу в 1996 році. Про це пише AP News.

Джин Керролл розповіла про насильство в мемуарах у 2019 році. Однак Трамп неодноразово заперечував факт нападу.

Суддя також дозволив присяжним переглянути сумнозвісну стрічку «Доступ до Голлівуду», в якій Трамп у 2005 році вихвалявся тим, що хапає жіночі геніталії, тому що коли хтось є зіркою, «ти можеш зробити все».

Нагадаємо, у травні 2023 року Федеральний суд присяжних Мангеттена у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл. Дональд Трамп повинен виплатити приблизно $5 млн компенсації.

Згодом федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав обраного президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.