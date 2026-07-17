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Зеленський знайшов нову посаду для ексміністра економіки Соболева

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський знайшов нову посаду для ексміністра економіки Соболева
Ексміністр економіки координуватиме економічний напрямок в Офісі президента
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Колишній очільник Мінекономіки відповідатиме в Офісі президента за економічний напрямок і взаємодію держави з бізнесом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній міністр економіки Олексій Соболев переходить на роботу до Офісу президента. Він відповідатиме за економічний напрямок та комунікацію між державою і бізнесом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, разом із керівником Офісу президента Кирилом Будановим було визначено коло завдань, над якими працюватиме Соболев на новій посаді.

Зеленський знайшов нову посаду для ексміністра економіки Соболева фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що досвід Олексія Соболева дозволяє йому ефективно долучитися до формування економічної політики та забезпечити взаємодію між Офісом президента, урядом і Верховною Радою.

Окремим напрямком роботи ексміністра стане постійна комунікація між державними інституціями та представниками бізнесу в межах форматів, які функціонують при Офісі президента.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів, унаслідок чого Олексій Соболев залишив посаду міністра економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив фахівця зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергія Бескрестнова, більш відомого за позивним «Флеш», своїм радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Крім того, Кабінет Міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ. Євгеній Хмара тимчасово очолив Міністерство оборони, а Андрій Сибіга став виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.

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Теги: Офіс президента Володимир Зеленський

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