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Федоров розкрив, яку посаду йому запропонував Зеленський після відставки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Федоров розкрив, яку посаду йому запропонував Зеленський після відставки
Зеленський пропонував Федорову залишитися в команді на посаді радника президента, однак він відмовився
скриншот з відео

Федоров наголосив, що ніколи не ставив собі за мету обіймати державні посади

Президент Володимир Зеленський, який ініціював звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони, запропонував йому залишитися в команді влади.

Зокрема, глава держави запропонував Федорову стати своїм радником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Михайла Федорова під час спілкування з журналістами.

За словами Федорова, розмова з президентом відбулася напередодні й була конструктивною. «У нас нормальна була розмова вчора з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився», – сказав Федоров.

Водночас він наголосив, що ніколи не ставив собі за мету обіймати державні посади. «У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі», – зазначив він.

Федоров пояснив, що вирішив публічно висловитися через власні переконання. «Я бачу, що не можна мовчати. Потрібно сказати правду. Ми не повинні бути заручниками якихось зобов'язань», – заявив він.

За словами Федорова, після семи років роботи поруч із президентом він вважає своїм обов'язком відкрито говорити про виклики, які стоять перед країною. «Сьогодні моя задача – показати, що ми зробили, і сказати про ризики, які нас з вами чекають. Я не хочу потім дивитися своїм дітям в очі через те, що не сказав про те, що відбувається реально», – підсумував він.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Напередодні міністр оборони України підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Наприкінці допису Федоров подякував військовослужбовцям, працівникам Міністерства оборони, своїй команді та родині за підтримку. Він також наголосив, що має намір і надалі працювати над розвитком оборонних технологій.

Раніше Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони. 

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Теги: Міноборони кадрові зміни Володимир Зеленський Михайло Федоров

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