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Президент нагородив Стармера орденом Свободи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент нагородив Стармера орденом Свободи
Прем’єр-міністр Великої Британії приїхав до України з останнім візитом на цій посаді
фото: скриншот з відео

Президент та Стармер сьогодні обговорили ключові питання щодо фронту

Президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні ми особливо дякуємо Кіру Стармеру – премʼєр-міністру Британії, з яким ми дуже багато й серйозно працювали зараз, у час повномасштабної війни. Британія завжди була і є з Україною, і ми це надзвичайно цінуємо. Дякую тобі, Кіре, дякую твоїй команді та всім британцям. Нагородив Кіра орденом Свободи за його особисте лідерство та підтримку нашого народу», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський додав: «З премʼєр-міністром Стармером у нас були десятки зустрічей, розмов, рішень. Сьогодні вже четвертий візит Кіра в Україну в якості премʼєр-міністра, загалом було 46 різних наших тільки офіційних зустрічей, розмов. Це щонайменше дві розмови, зустрічі на місяць. Я вдячний за всю надану Україні допомогу за цей час».

Президент та Стармер сьогодні обговорили ключові питання щодо фронту, далекобійні операції та мідлстрайки. «Україна досягла в цьому значних успіхів, і ми будемо продовжувати кожен напрям такого тиску на Росію заради припинення війни й досягнення достойного миру. Обовʼязково будемо й надалі координуватись з нашими британськими друзями», – наголосив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва з неанонсованим візитом за кілька днів до завершення роботи на посаді глави уряду.

Як повідомлялося, у Києві Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який приїхав до України з останнім візитом на цій посаді, вшанували пам’ять загиблих українських воїнів.

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди Кір Стармер

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