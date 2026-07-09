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Китай дуже жорстко відреагував на російські ядерні погрози, – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Китай дуже жорстко відреагував на російські ядерні погрози, – Зеленський
Зеленський обговорив із Трампом та європейськими лідерами роль Китаю у російсько-українській війні
фото: Getty Images

Президент України розказав, які останні сигнали з Пекіна передали йому партнери

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом обговорив роль Китаю у війні Росії проти України та можливий вплив Пекіна на переговорний процес. Як інформує «Главком», про це очільник України сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський зазначив, що не може розкривати деталей розмови з Трампом, однак тема Китаю була однією з ключових під час саміту НАТО в Анкарі.

«Ми з президентом Трампом обговорили Китай, їх роль у цій війні, участь або потенційну участь, їхні можливості», – сказав глава держави.

Президент зазначив, що також обговорював роль Китаю із кількома європейськими лідерами.

«Деякі європейські лідери сказали, що вони спілкувалися з представниками Китаю, і Китай дуже серйозно, дуже жорстко і чітко відреагував на медійні прояви в Росії щодо можливого застосування ядерної зброї», – розповів Зеленський.

За словами глави держави, європейські партнери повідомили йому, що позиція Китаю була висловлена в ультимативній формі.

«Не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї», – переказав Зеленський реакцію китайської сторони.

Президент наголосив, що така позиція є важливою, оскільки жорстку реакцію на російські ядерні погрози демонструють не лише європейські країни та США, а й Китай.

Нагадаємо, очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс заявив, що ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна є свідченням його слабкості, а не сили. На думку американського посадовця, такими заявами Кремль намагається компенсувати невдачі у війні проти України.

До слова, Китай розгорнув масштабне будівництво військової інфраструктури поблизу районів розміщення своїх міжконтинентальних балістичних ракет у пустельних районах країни, посилюючи захист ядерного арсеналу та систем управління для забезпечення можливості завдати удару у відповідь навіть після потенційної атаки США. 

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Теги: росія Китай ядерна зброя Володимир Зеленський

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