Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council

Чотири роки тому в Україні було лише кілька вітчизняних виробників безпілотників

Девід Кириченко: Україна стала першою лінією оборони Європи проти Кремля

Невдала спроба Кремля «демілітаризувати» Україну обернулася протилежним результатом: країна стала однією з провідних військових держав Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на аналітичний центр Atlantic Council у своєму блозі UkraineAlert, автор – Девід Кириченко.

Дрони – головний прояв трансформації

Україна створила культуру стартапів у секторі оборонних технологій, яка виграє від тісної співпраці з бойовими підрозділами. Це дозволило значно скоротити цикли розробки озброєння. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен раніше визнала, що Україна виробляє зброю «швидше й дешевше», ніж будь-де ще в Європі.

Чотири роки тому в Україні було лише кілька вітчизняних виробників безпілотників. Сьогодні країна стає найбільшим у світі виробником бойових БПЛА. Президент Володимир Зеленський заявляв, що країна прагне виробляти близько десяти мільйонів дронів на рік, а окремі українські чиновники вважають, що потужність може сягнути двадцяти мільйонів за достатніх інвестицій.

Дрони домінують на полі бою: на них припадає понад три чверті всіх втрат російської армії. Далекобійні безпілотники вітчизняного виробництва дозволяють Києву проводити кампанію ударів углиб Росії, а нове покоління дронів зі штучним інтелектом вражає цілі, обходячи російські засоби радіоелектронної боротьби.

Статус України в Європі змінився

Упродовж останніх місяців Київ уклав низку угод про спільне виробництво безпілотників і наземних роботів із союзниками в Європі та за її межами. Українські фахівці навчають армії НАТО реаліям війни з дронами.

Роками українські військові зверталися до НАТО за інструкціями та переймали стандарти Альянсу. Тепер ці ролі частково помінялися місцями: протягом останнього року українські підрозділи на спільних навчаннях неодноразово демонстрували вразливість сил НАТО перед застосуванням дронів.

Українська армія – одна з двох армій світу з багаторічним досвідом ведення великомасштабної звичайної війни в умовах постійного застосування дронів. Друга – російська.

Дрони у війні майбутнього

Про те, що дрони визначатимуть і майбутні конфлікти, свідчать і суміжні повідомлення останніх днів. Радник аналітичних центрів CNA та CNAS Семюел Бендетт заявив, що Росія готує безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом: за його словами, п'ятий фестиваль безпілотників у серпні пройде під гаслом підготовки до «великої війни з НАТО».

Водночас, за даними The Telegraph, українські дрони цього місяця пролетіли 2400 кілометрів і вразили Омський нафтопереробний завод у Сибіру – видання назвало це вироком для російської ППО.

Нагадаємо, Росія втратила рекордні обсяги переробки нафти через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи – щонайменше 24 з 34 великих НПЗ країни вже зазнали ушкоджень.