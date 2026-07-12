Трамп розповів про останню розмову з сенатором Гремом

За словами Трампа, сенатор Грем у останній розмові скаржився на втому

За словами президента США, невдовзі після розмови він отримав повідомлення про смерть політика

Президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом одразу після його повернення з України. Як інформує «Главком», про це Трамп розповів в інтерв’ю NBC News.

За словами президента США, під час телефонної розмови Грем повідомив, що щойно повернувся з України. Трамп зауважив, що дорога була довгою, на що сенатор відповів, що почувається трохи втомленим.

«Він говорив добре, але трохи втомлено. І в нього були всі підстави бути втомленим. Він був справжнім трудівником», – сказав Трамп.

Він також зазначив, що Грем із великим ентузіазмом просував закон «Врятуємо Америку».

«Я сказав: «Ми це зробимо, Ліндсі. Ми обов’язково це зробимо», – розповів президент США.

За словами Трампа, наприкінці розмови вони домовилися побачитися найближчим часом і навіть припускали, що зустріч може відбутися наступного дня.

Невдовзі після цього Трамп отримав повідомлення від співробітника офісу Грема про смерть сенатора.

«Можливо, це був його останній телефонний дзвінок. Я точно не знаю, але близько першої години ночі отримав повідомлення від одного зі співробітників його офісу про те, що він помер. Я сказав: «Я просто не можу в це повірити». Для мене він був як член родини», – заявив Трамп.

Нагадаємо, 10 липня Ліндсі Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Конгресу.

Сенатор оголосив, що йому та його колегам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого він був. Ухвалення пакета санкцій, за його словами, дозволило б США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам.

Ліндсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії SkyFall.

Раніше Ліндсі Грем заявляв, що хотів би бачити Україну членом НАТО та високо оцінив стійкість українських військових у війні проти Росії. Водночас він визнав, що наразі не очікує підтримки такого рішення з боку Сполучених Штатів.