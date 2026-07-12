Трамп розповів про останню розмову з сенатором Гремом
За словами президента США, невдовзі після розмови він отримав повідомлення про смерть політика
Президент США Дональд Трамп розповів, що розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом одразу після його повернення з України. Як інформує «Главком», про це Трамп розповів в інтерв’ю NBC News.
За словами президента США, під час телефонної розмови Грем повідомив, що щойно повернувся з України. Трамп зауважив, що дорога була довгою, на що сенатор відповів, що почувається трохи втомленим.
«Він говорив добре, але трохи втомлено. І в нього були всі підстави бути втомленим. Він був справжнім трудівником», – сказав Трамп.
Він також зазначив, що Грем із великим ентузіазмом просував закон «Врятуємо Америку».
«Я сказав: «Ми це зробимо, Ліндсі. Ми обов’язково це зробимо», – розповів президент США.
За словами Трампа, наприкінці розмови вони домовилися побачитися найближчим часом і навіть припускали, що зустріч може відбутися наступного дня.
Невдовзі після цього Трамп отримав повідомлення від співробітника офісу Грема про смерть сенатора.
«Можливо, це був його останній телефонний дзвінок. Я точно не знаю, але близько першої години ночі отримав повідомлення від одного зі співробітників його офісу про те, що він помер. Я сказав: «Я просто не можу в це повірити». Для мене він був як член родини», – заявив Трамп.
Нагадаємо, 10 липня Ліндсі Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив Україну в подальшій підтримці з боку Конгресу.
Сенатор оголосив, що йому та його колегам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії, співавтором якого він був. Ухвалення пакета санкцій, за його словами, дозволило б США отримати додаткові інструменти для підтримки обороноздатності України, зокрема у сфері протидії балістичним ракетам.
Ліндсі Грем також відвідав виробництво української технологічно-оборонної компанії SkyFall.
Раніше Ліндсі Грем заявляв, що хотів би бачити Україну членом НАТО та високо оцінив стійкість українських військових у війні проти Росії. Водночас він визнав, що наразі не очікує підтримки такого рішення з боку Сполучених Штатів.
Коментарі — 0