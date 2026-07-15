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Президент анонсував кадрові зміни у низці посольств

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент анонсував кадрові зміни у низці посольств
Зеленський зробив заяву про заміну послів
фото: Офіс президента

Зеленський відповів, чи очікувати заміни посла України у США найближчим часом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом у низці посольств відбудуться кадрові зміни. Про це він сказав під час спільного з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн спілкування з медіа, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

На запитання, чи очікувати заміни посла України у США найближчим часом, Зеленський відповів: «Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у Сполучених Штатах Америки. Там є свої висновки. Безумовно, диму без вогню не буває. Але у нас є кілька посольств. Ми проговоримо зараз із першим заступником паном Кислицею і, безумовно, з міністром закордонних справ паном Сибігою пул послів України в інших державах, яких буде замінено».

Президент зазначив, що «кінцевого варіанту поки що немає».

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.

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Теги: дипломатія кадрові зміни Володимир Зеленський

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