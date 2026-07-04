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ДСНС показала моторошні кадри після смертельної автотрощі на Миколаївщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДСНС показала моторошні кадри після смертельної автотрощі на Миколаївщині
Надзвичайники деблокували постраждалих і тіла загиблих із салону мікроавтобуса та передали їх медикам і правоохоронцям
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Унаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули дев'ятеро людей, ще восьмеро отримали травми

ДСНС оприлюднила кадри з місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Миколаївщині, внаслідок якої загинули дев'ятеро людей, ще восьмеро зазнали травм, пише «Главком».

Аварія сталася вранці 4 липня на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Там зіткнулися маршрутний мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажівка Volvo.

ДСНС показала моторошні кадри після смертельної автотрощі на Миколаївщині фото 1
фото: ДСНС

На оприлюднених рятувальниками кадрах видно понівечений мікроавтобус, який після зіткнення зазнав значних руйнувань.

ДСНС показала моторошні кадри після смертельної автотрощі на Миколаївщині фото 2
фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що надзвичайники деблокували постраждалих і тіла загиблих із салону мікроавтобуса та передали їх медикам і правоохоронцям. Крім того, на місці трагедії працює психолог ДСНС, який надає допомогу людям, що постраждали внаслідок аварії.

ДСНС показала моторошні кадри після смертельної автотрощі на Миколаївщині фото 3
фото: ДСНС

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної автотрощі. За попередніми даними поліції, водій маршрутного мікроавтобуса виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся, некеровано опинився на зустрічній смузі та зіткнувся з вантажівкою.

ДСНС показала моторошні кадри після смертельної автотрощі на Миколаївщині фото 4
фото: ДСНС

Нагадаємо, за даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

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Теги: ДТП ДСНС Одеса смерть Миколаїв аварія

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