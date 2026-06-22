Смертельна ДТП на Обухівщині: легковик зіткнувся з фурою DAF

Аварія сталася на автодорозі Київ-Знамʼянка, неподалік міста Кагарлик

На Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув 57-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася днями на автодорозі Київ-Знамʼянка, неподалік міста Кагарлик. За попередніми даними правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Citroen C-Elysee під час руху не переконався в безпечності маневру обгону. Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 52-річний водій.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Хлопець за кермом електрокара Tesla протаранив дві чужі автівки. За попередніми даними, підліток перебував у стані алкогольного сп'яніння. ДТП сталася вночі на території житлового комплексу «Варшавський». Повідомляється, що 15-річний водій не впорався з керуванням та врізався у транспортні засоби, які стояли в дворі. Внаслідок зіткнення суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше дві припарковані автівки.

Раніше у Печерському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід. На перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких не розминулися дві автівки. За попередньою інформацією правоохоронців, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не надав перевагу в русі автомобілю BMW, через що сталося потужне зіткнення.