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ДТП у Білоцерківському районі: з понівечених авто деблоковано двох людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП у Білоцерківському районі: з понівечених авто деблоковано двох людей
Внаслідок сильного зіткнення пасажири опинилися затиснутими всередині понівечених транспортних засобів
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Обох травмованих рятувальники передали працівникам екстреної медичної допомоги

На автошляху М-05 Київ – Одеса, поблизу села Сніжки Білоцерківського району, зіткнулися два легкові автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Автопригода сталася 8 червня близько 13:40. Внаслідок сильного зіткнення пасажири опинилися затиснутими всередині понівечених транспортних засобів.

Рятувальники із селища Ставище за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували двох постраждалих чоловіків 1996 та 1986 років народження. Обох травмованих передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. 

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». 

Згодом стало відомо, що серед загиблих в ДТП на Караваєвих дачах у Києві була працівниця дитячого садка Ірина Лазарєва. 

Теги: ДТП Київщина

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