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ДТП за участю туристичного автобуса на Хмельниччині: що відомо про травмованих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ДТП за участю туристичного автобуса на Хмельниччині: що відомо про травмованих
Медики надали потерпілим допомогу без госпіталізації
фото: Національна поліція України

Серед травмованих – 12-річна жителька Вінницької області

На Хмельниччині 23 червня перекинувся автобус «Київ – Бургас». Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

«46-річний житель Тернопільської області, керуючи автобусом сполученням «Київ – Бургас (Болгарія)», не врахував дорожньої обстановки та допустив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням», – йдеться у повідомленні.

ДТП за участю туристичного автобуса на Хмельниччині: що відомо про травмованих фото 1

За даними поліції, унаслідок ДТП троє дорослих пасажирів 41-го, 69 та 38 років, жителі міста Київ, травмувалися. Також травми отримала 12-річна жителька Вінницької області. Медики надали потерпілим допомогу без госпіталізації.

За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, 23 червня поблизу села Шатава Кам'янець-Подільського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса.

Теги: Хмельниччина ДТП автобус

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