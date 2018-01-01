Гурвіц: Мера Одеси треба негайно звільнити з посади
- Сьогодні, 18:21
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Геннадію Труханову сьогодні оголосили про підозру в корупційній справі
Екс-мер Одеси Едуард Гурвіц заявив, що Геннадія Труханова треба негайно відсторонити від виконання обов’язків мера. Про це Гурвіц написав на своїй сторінці у Facebook.
«Я не маю жодних ілюзій, Труханова вже готові взяти на поруки і внести за нього будь-яку заставу. Хто б сумнівався, що корупція і кримінал має в Україні політичний дах і в парламенті, і в інших владних структурах! Але хоча б будемо знати їх в обличчя. Крім того, слід врахувати і інше - на банду Труханова заведено справи щодо стількох епізодів, що брати на поруки і вносити заставу доведеться щодня протягом місяця. Тому необхідно відразу ставити питання про його відсторонення від виконання обов'язків мера, які він і так вдало ігнорував майже два місяці в липових відпустках і відрядженнях», — сказав Гурвіц.
На його думку, «інакше розграбування міста продовжиться, доказові документи будуть знищуватися, а потенційним свідкам стануть затикати рот різними способами».
Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.
Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.
Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.
Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.
9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.