Влучання у багатоповерхівку Одеси: поліція показала перші кадри

Наразі на місцях влучання в Одесі працюють екстрені служби

Під ударом опинилися житлові будинки. Патрульна поліція показала перші хвилин після влучання росіян в одну з багатоповерхівок міста. Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Одеси Олексій Білошицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі на місцях влучання в Одесі працюють екстрені служби, зокрема й патрульні поліцейські, які евакуювали мешканців, надавали всю необхідну допомогу, регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, є поранені, серед яких і діти, також є загиблі. Почувши сирену, негайно перейдіть в укриття і перебувайте там до сигналу «Відбій повітряної тривоги». Ваше життя – найцінніше, що у вас є», – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня Одеса опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.