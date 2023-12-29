Влада Одеси оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл

Одеса сьогодні знову опинилася під ракетним ударом російських військ

Четверо осіб загинули внаслідок ракетної атаки РФ по Одесі

В Одеській області оголосили жалобу через сьогоднішній російський обстріл, через який загинули мирні жителі. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олега Кіпера.

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«У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Одеса сьогодні, 29 грудня, знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня – триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.