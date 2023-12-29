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Влада Одеси оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Влада Одеси оголосила жалобу за загиблими через російський обстріл
Одеса сьогодні знову опинилася під ракетним ударом російських військ
фото: Telegram/Олег Кіпер

Четверо осіб загинули внаслідок ракетної атаки РФ по Одесі

В Одеській області оголосили жалобу через сьогоднішній російський обстріл, через який загинули мирні жителі. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олега Кіпера.

«У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Одеса сьогодні, 29 грудня, знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня – триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

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Теги: обстріл Одеса Одеська ОДА

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