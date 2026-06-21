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На Одеській ТЕЦ сталася аварія, частина міста залишилася без світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Одеській ТЕЦ сталася аварія, частина міста залишилася без світла
Міська влада перебуває в оперативній комунікації з енергетиками та контролює ситуацію
фото: uc.od.ua

Енергетики наразі проводять роботи з відновлення світла

Унаслідок аварійної ситуації на Одеській ТЕЦ без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.

«Енергетики наразі проводять роботи з відновлення електропостачання. Орієнтовний час завершення робіт – до кінця доби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міська влада перебуває в оперативній комунікації з енергетиками та контролює ситуацію.

Нагадаємо, 21 червня ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини. В Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор. Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. 

До слова, в Одесі 10 червня внаслідок масованих російських ударів уночі було пошкоджено два житлових будинки, постраждали троє людей. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак додав, що мешканцям пошкоджених квартир надали консультації щодо оформлення компенсації за завдані збитки з міського бюджету, а також за державною програмою «єВідновлення».

Також 10 червня російські окупанти атакували ударними безпілотниками два цивільні суховантажні судна в акваторії Чорного моря, які прямували українським морським коридором до портів Одещини.

Теги: ТЕЦ Одеса енергетика відключення світла

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