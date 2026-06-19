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Банк Росії знизив ключову ставку, проте визнав безсилля перед військовими витратами Путіна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Банк Росії знизив ключову ставку, проте визнав безсилля перед військовими витратами Путіна
Будівля Центробанку Росії
фото з відкритих джерел

Центробанк Росії знизив ставку до 14,25%

Рада директорів Банку Росії 19 червня 2026 року ухвалила рішення знизити ключову ставку на 25 базисних пунктів – до 14,25% річних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа

Це вже дев'яте поспіль пом'якшення монетарної політики Росії. Центробанк аргументував свій крок тим, що показники економічної діяльності у другому кварталі очікувано покращилися після спаду на початку року, а поточне зростання цін трохи сповільнилося.

Згідно із заявою банку, у квітні–травні 2026 року темпи зростання цін із поправкою на сезонність знизилися до 2,1% у річному вимірі (після 8,7% у першому кварталі). Проте загальна річна інфляція в РФ станом на 15 червня все ще залишається високою і становить 5,6%.

  • Ринок праці: Дефіцит кадрів зберігається, а безробіття перебуває на історичних мінімумах, що заважає швидкому охолодженню економіки.
  • Кредитування: В останні місяці зафіксовано прискорення темпів видачі кредитів як населенню, так і бізнесу.
  • Бюджетна політика: На трирічному горизонті бюджет країни-агресора буде «більш стимулюючим», ніж прогнозувалося раніше (через великі військові витрати), що змусить тримати ставку на вищому рівні.

Російський регулятор прогнозує, що за підсумками 2026 року річна інфляція в РФ становитиме 4,5–5,5%, і лише у 2027 році зможе повернутися до цільового показника у 4%.

Водночас у Центробанку натякнули, що простір для подальшого пом'якшення монетарної політики звужується. Наступне засідання Центробанку Росії заплановане на 24 липня.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України. 

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Теги: росія банк війна рублі

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