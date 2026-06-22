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11-річний барабанщик із Маріуполя став зіркою мережі: історія юного музиканта

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Барабанщик Кирило Кущенко переїхав до Чорноморська з Маріуполя, де продовжив займатися улюбленою справою
фото: Суспільне Одеса

Юний барабанщик розповів, як Артем Пивоваров запрошував його пограти з ним на барабанах

11-річний Кирило Кущенко грає на барабанах із чотирьох років, він вперше взяв палички до рук у дворічному віці. Сьогодні юний музикант став зіркою в мережі, його відео збирають тисячі переглядів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Суспільне Одеса.

11-річний маріупольчанин почав грати на барабанах із раннього дитинства. Свої перші ритми він відбивав на каструлях, а згодом батьки подарували йому справжні барабани. «Коли я дивився телевізор, мені перемикнули канал, і я побачив барабанщиків. Мені сподобалося, як вони грають, і я почав грати. Мені тоді було два роки. Спочатку я грав на каструлях, а потім уже мені подарували електронні барабани», – поділився хлопець.

Кирило Кущенко навчався спочатку у вчителів у Маріуполі, згодом переймав досвід у викладача з Одеси. Врешті юного барабанщика помітив вчитель Олександр Муренко з Києва та запросив хлопця до столиці. «Я поїхав до найкращого барабанщика в Києві. І навчився в нього грати певні ритми. Мені подобалося, було легко», – розповів підліток.

11-річний барабанщик Кирило Кущенко став зіркою мережі
11-річний барабанщик Кирило Кущенко став зіркою мережі
фото: Суспільне Одеса

Своєю творчістю барабанщик ділиться в соціальних мережах. Його відео збирають тисячі переглядів та подобаються глядачам. До того ж його гра привертає увагу і професійних артистів, які часто відзначають його талант.

«Мені писали Люлякін, мені писав Пивоваров, мені писали дуже круті музиканти теж. Мене запрошував Пивоваров пограти з ним. До мене зверталася вчителька, коли я був у третьому класі. Вона мене запросила пограти в школі. Я пограв і здобув диплом у школі», – сказав юний барабанщик.

Кирило Кущенко народився в Маріуполі, але в березні 2022 року був змушений покинути рідне місто. Будинок родини Кущенків зруйнували окупанти. Наразі школяр мешкає в Чорноморську та продовжує займатися улюбленою справою.

«Ми побачили, що люди намагаються виїхати машинами, автівками. Була відкрита одна дорога. Спасіння, я можу її так назвати. Ми виїжджали на свій страх та ризик, тому що все було міноване. Усе було дуже страшне, лячне», – розповіла мама Кирила Лідія Кущенко.

Кирило Кущенко покинув Маріуполь зі своїми батьками у 2022 році
Кирило Кущенко покинув Маріуполь зі своїми батьками у 2022 році
фото: Суспільне Одеса

За словами мами Кирила, усі його інструменти залишилися в Маріуполі. Їхню родину спочатку прийняли друзі в Чорноморську. Згодом сім’я адаптувалася, а вже через рік хлопчик провів свій перший концерт у Києві після тривалих занять із новим вчителем. «Був перший концерт у Києві. І Кирило вирішив там спробувати себе. Він поїхав на цей перший концерт. І здобув одразу два гран-прі та одне перше місце», – розповіла мати.

Як розповів сам Кирило Кущенко, він не хвилюється під час виступу на сцені, а навпаки зосереджений під час гри. Його надихає підтримка друзів та рідних. «Я не хвилювався, я просто дивлюся на барабани та згадую про те, що мені не треба хвилюватися. Я іноді звертаю увагу, коли дівчата танцюють, і вони мене підтримують», – додав барабанщик.

Нагадаємо, на концерті гурту «Антитіла» у Львові Тарас Тополя запросив на сцену юного глядача. Хлопець взяв до рук гітару та разом із музикантами запалив зал, а згодом й мережу. Влад зіграв разом із гуртом їхню пісню «Вдома», яку він вивчив самостійно. 

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Теги: Маріуполь діти Одеса музикант

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