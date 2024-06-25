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Труханов прокоментував отримання нагороди від Содоля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Труханов прокоментував отримання нагороди від Содоля
Нагороду «За службу та звитягу» від Содоля мер Одеси отримав 22 червня
фото: omr.gov.ua/Одеська міська рада

Труханов заявив, що пишається тим, що отримав нагороду від Содоля

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не знав про нагороду, яку екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль мав вручити йому. Про це Труханов сказав у коментарі журналістам «Слідства.Інфо».

За словами міського голови, зустріч із Содолем планували заздалегідь, щоб обговорити допомогу військовослужбовцям. Про те, що отримає нагороду, запевняє Труханов, він не знав і не просив цього. Тож вручення нагороди стало для мера Одеси новиною.

«Якщо ви думаєте, що я приходжу кожного дня протираю пил і дивлюся на свої нагороди – це не так, подякував і працюю далі. А колись на пенсії вже буду дивитися, що там за нагороди й скільки їх», – додав він. 

Також Труханов сказав журналістам, що пишається тим, що отримав нагороду від Содоля, якого він назвав «професіоналом своєї справи».

«Я як військова людина бачив у генералі Содолі фахівця і чоловіка, який не сидить у кабінеті, а того, який ризикує життям і підтримує підрозділ. Не можу коментувати ухвалені ним рішення, як і будь-яка людина, яка не перебуває на фронті», – заявив він.

Зокрема, нагороду «За службу та звитягу» від Содоля Труханов отримав 22 червня. Після цього люди в соцмережах висловлювали невдоволення цим, зазнаючи, між іншим, що таку нагороду мають отримувати тільки військові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

«Обговорили кадрові питання у ЗСУ. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», – наголосив він.

Раніше начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram 

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

За даними «Суспільного», йдеться про командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Заява надійшла, слідчі працюють з нею, повідомили виданню у пресслужбі ДБР.

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Теги: Геннадій Труханов Одеса державні нагороди мер

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