Легендарний пілот Джус отримав звання Героя України посмертно

Джус робив усе можливе для того, аби ЗСУ якомога швидше отримали винищувачі F-16

У День захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову на позивний Джус. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави.

Джуса посмертно нагородили орденом «Золота Зірка».

скриншот із сайту президента

Що відомо про Джуса – одного із «Привидів Києва»

Як відомо, Андрій Пільщиков закінчив Харківський національний університет Повітряних сил. Служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях «Чисте небо 2018». Тоді йому американці підібрали позивний Джус.

Із початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні столиці та інших територій, був одним із «Привидів Києва».

Андрій Пільщиков (Джус) фото з відкритих джерел

«Перші дні були в мене вельми не характерні для льотчика. Коли я прибув на аеродром по тривозі, літаки вже були розосереджені на інших летовищах. Тому потреби в мені як в льотчику не було. Це не дивно, адже пілотів завжди більше, ніж літаків. Тому я займався наземною обороною аеродрому, була загроза диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) і ворожого десанту», – розповідав він в інтерв'ю DW.

За його словами, тоді завдяки координації зі спецпризначенцями та волонтерами вдалося захистити аеродром. До того ж вдавалося обслуговували та озброювати українські літаки, які прилітали. Так пройшли перші два тижні. Потім «Джус» вже виконував завдання безпосередньо як пілот, в літаку.

На початку війни, коли виганяли російських окупантів із півночі України, він прикривав ударну авіацію. Як розповідав Джус у квітні 2023 року, на той момент лінія бойового зіткнення швидко змінювалася і маневрувала ППО, тож не було чіткої картинки навколишньої ситуації.

«Ця невідомість, куди ти летиш, напружує і викликає певний мандраж. Зараз на східному напрямку також є ризиковані завдання, хоч усе вже зрозуміліше й прогнозованіше. Тому психологічно себе налаштовуєш. Інколи жартома думаєш, що краще не знати про загрози і може так було б простіше, тому що так певне накручування може бути. Втім, за понад рік війни вже всі звикли», – говорив пілот.

В інтерв'ю іноземним ЗМІ Джус закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі фото з відкритих джерел

В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News Channel, BBC News Джус закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі. У 2022 році він побував у Сполучених Штатах і зустрічався там із радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями. Він також закликав їх передати сучасні винищувачі.

«Я вважаю, що більше, ніж будь-хто інший, Джус несе відповідальність за те, що F-16 прийшли в Україну. Він давав незліченні, невтомні інтерв’ю західним ЗМІ, благаючи про сучасні літаки, а коли цього виявилося недостатньо, він поїхав за океан... Коли перший F-16 перетне українське небо, Джус буде там», – казав американський письменник та військовий історик Адам Макос.

25 серпня 2023 року Джус загинув в авіакатастрофі на Житомирщині. Під час бойового вильоту у небі зіткнулись два літаки L-39. Тоді, крім Джуса, загинули ще два пілоти – В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже другий рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.