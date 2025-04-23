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РФ вдарила по Одесі безпілотниками: у ДСНС показали наслідки атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ вдарила по Одесі безпілотниками: у ДСНС показали наслідки атаки
В Одесі розгорілися пожежі після атаки БпЛА
фото: ДСНС Одещини

Внаслідок атаки по Одесі горіли житлові будинки

У ніч на 23 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок атаки розгорілися пожежі, також є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, в Одесі через російську атаку постраждали 2 людини.

У ДСНС розповіли, що у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, горіли житлові будинки та будівлі приватних підприємств.

РФ вдарила по Одесі безпілотниками: у ДСНС показали наслідки атаки фото 1
фото: ДСНС Одещини
РФ вдарила по Одесі безпілотниками: у ДСНС показали наслідки атаки фото 2
фото: ДСНС Одещини

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям, а пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці та пожежний підрозділ Нацгвардії.

РФ вдарила по Одесі безпілотниками: у ДСНС показали наслідки атаки фото 3
фото: ДСНС Одещини

Раніше ми писали, що у ніч на 23 квітня Росія знову атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під прицілом окупантів опинилася цивільна інфраструктура передмістя Одеси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, внаслідок удару у передмісті Одеси спалахнула низка пожеж. Він повідомив, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Попередньо, через російської атаки ударними безпілотниками постраждало дві людини. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Теги: ДСНС Одеса

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