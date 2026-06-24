Загибель жінки на пляжі в Одесі під час атаки РФ: розслідується службова недбалість

Пляж в Одесі, на якому 23 червня 2026 року внаслідок атаки РФ загинула 26-річна жінка, закрили для відвідувачів

Наразі тіло загиблої 26-річної жінки направили на судово-медичну експертизу

Після російської атаки, внаслідок якої 23 червня на одному з одеських пляжів загинула 26-річна жінка, правоохоронці розпочали додаткове кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Слідчі перевіряють законність дій посадових осіб місцевого самоврядування та підприємців, які організували роботу на пляжі.

Справу відкрили за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила загибель людини. У межах цієї справи правоохоронці дадуть правову оцінку діям посадовців Одеської міської ради, а також представників бізнесу, які організували роботу цієї пляжної зони, зазначила прессекретарка Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

За інформацію виконувача обовʼязки мера Одеси Ігоря Коваля, ділянка на пляжі «Відрада», на якій загинула жінка, не була офіційно відкрита у 2026 році. Станом на 24 червня, пляж та комерційну зону закрили для відвідування.

Наразі тіло загиблої 26-річної жінки направили на судово-медичну експертизу. За попередніми даними правоохоронців, причиною її смерті стала гостра крововтрата.

В Одесі через атаку російського безпілотника на пляжі загинула 26-річна Дар’я Кравченко

Нагадаємо, 23 червня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок цього в Одесі загинула жінка.

Як повідомлялося, жінкою, яка загинула 23 червня внаслідок атаки російського дрона на пляжі в Одесі, виявилася 26-річна Дар'я Кравченко. Вона обіймала посаду заступниці директора одного з діагностичних центрів у Києві.